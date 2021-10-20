31-летний мужчина вышел из дома и пропал без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция разыскивает без вести пропавшего 31-летнего мужчину. Об исчезновении сибиряка в отдел № 9 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» сообщила его гражданская жена. Известно, что 14 октября разыскиваемый ушел из дома, расположенного на улице Байкальская, и до настоящего времени о нем ничего не известно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Сергея Морква, просьба сообщить об этом по телефонам дежурных частей или по номерам экстренных служб: 02 или 112, - обратились к горожанам в ведомстве.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 185-190 см., среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза голубые,

Был одет: куртка серого цвета, джинсы голубого цвета, черные кроссовки, кепка бежевого цвета.

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