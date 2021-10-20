Холодную воду отключат в части Иркутска-2 с 22 по 24 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Холодное водоснабжение отключат в части Иркутска-2 с 23:45 22 октября до 20:00 24 октября. Об этом сообщают на официальном сайте управляющей компании Иркутска.

- Это связано с работами по переврезке вновь смонтированного магистрального водопровода после капитального ремонта и необходимостью остановки насосной станции, - рассказали специалисты.

Жителям рекомендуют заранее обеспечить себя холодной водой на время отключения водоснабжения.

ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ

Отключение холодной воды с 23:45 22 октября 2021 года до 20:00 24 октября 2021 года

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