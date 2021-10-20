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Здоровье20 октября 2021 17:22

Вирусолог объяснил, почему детей стоит вакцинировать от коронавируса

Однако прививать школьников можно будет только после регистрации препарата
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Вирусолог объяснил, почему детей стоит вакцинировать от коронавируса

Вирусолог объяснил, почему детей стоит вакцинировать от коронавируса

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вакцинировать детей от коронавируса необходимо, заявил в беседе с ИА NEWS.ru вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он отметил, что именно подростки чащего всего становятся переносчиками вирусов, так как много общаются со сверстниками, при этом перенося болезнь в легкой форме. Однако прививать школьников можно будет только после регистрации препарата.

- Проблема весьма чувствительная. Если у нас многие взрослые и даже врачи против прививок, не понимают принципа действия современных вакцин и основ эпидемиологии, то какого отношения к вакцинации детей следует ожидать от родителей? Можно ожидать негативной реакции, и людей надо стараться убеждать. Вакцинировать подростков можно только после полного цикла испытаний, публикации результатов и регистрации вакцины для детей, — сказал доктор биологических наук.

Напомним, экс- руководитель Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил в СМИ, что детей следует начать прививать от COVID-19 сразу после испытаний вакцины и после прививки от гриппа.

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