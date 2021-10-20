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Общество20 октября 2021 17:23

Водители раскритиковали предложение ввести плату за проезд фур по региональным трассам

По их словам, расценки на грузовые перевозки почти не растут с 2014 года
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Водители раскритиковали предложение ввести плату за проезд фур по региональным трассам

Водители раскритиковали предложение ввести плату за проезд фур по региональным трассам

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Водители раскритиковали предложение ввести плату за проезд фур по трассам регионального значения. Недовольство выразил и председатель центрального совета межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов. ИА NEWS.ru он рассказал, что нововведение может нести непредсказуемые последствия.

- Народ сейчас вынужден экономить, я имею в виду владельцев малого бизнеса, на техническом состоянии автомобилей, подвижного состава, прицепов в том числе, на зарплате наёмных работников. Если сам за рулём индивидуальный предприниматель, то он экономит на содержании собственной семьи, трудоустроиться сейчас невозможно. Зачем дразнить народ? — заявил Котов.

Он добавил, что плата за проезд по федеральным трассам нанесла «достаточно серьёзный удар по малому бизнесу», а сейчас ИП страдают от повышения цен на топливо и запчасти, а расценки на грузовые автомобильные перевозки практически не растут с 2014–2015 годов.

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