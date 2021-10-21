В Иркутске 21 октября потеплеет до +13 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 21 октября подарит сибирякам еще один погожий денек. Кстати, без дождя или снега. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре сегодня небольшая облачность, без осадков, ветер дует юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, - говорят синоптики. – Днем воздух прогреется до +11…+13 градусов.

Атмосферное давление в городе уже который день высокое, сегодня – 731 миллиметр ртутного столба. Погода в Иркутской области 21 октября также будет теплой, конечно, по-осеннему. Днем по региону столбики уличных термометров покажут +9…+14, но только если небо не затянут облака, тогда выше +4 показатели не поднимутся. В Приангарье в общем-то сегодня без осадков, но на северо-востоке региона местами мокрый снег и снег.

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