Руководство Иркутской области договорилось о взаимодействии с Федеральным Собранием от региона.

В Государственной Думе состоялась встреча спикера ЗС Александра Ведерникова и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с представителями региона в Федеральном Собрании Российской Федерации. Обсуждались планы по взаимодействию между областным и федеральным уровнями власти для развития Приангарья.

- Необходимо наращивать привлечение федеральных средств на развитие социальной сферы и экономики, - сказал спикер Заксобрания Александр Ведерников. - Мы готовы предоставить ресурсы наших рабочих органов – комитетов, Контрольно-счетной палаты, и хотим получить мощное лобби по продвижению инициатив и интересов Иркутской области.

Губернатор среди задач, которые предстоит решать с членами Федерального Собрания, отметил урегулирование ситуации с санитарно-защитной зоной иркутскоого аэропорта, строительство нового аэропорта, решение проблем северных территорий.

- Слово «команда» для меня – не просто слово. Только сплоченная команда может вывести область на принципиально иной уровень развития, - прокомментировал Игорь Кобзев.

В свою очередь, депутаты Госдумы РФ от Иркутской области рассказали о своих планах.

Михаил Щапов отметил, что сейчас рассматриваются отраслевые программы, в которых Иркутская область могла бы участвовать. Мария Василькова акцентировала внимание на проблемах моногородов. Георгий Арапов предложил обеспечить взаимодействие депутатов всех уровней по профильным направлениям. Александр Якубовский и Антон Красноштанов готовы отставать интересы области по конкретным задачам. Сергей Тен напомнил, что продолжится работа по решению вопросов строительства и реконструкции дорог. Сергей Левченко выступил за привлечение депутатов Госдумы к решению комплексных проблем.