«Слата» проанализировала стоимость минимального набора продуктов в третьем квартале 2021 года. Фото: ООО "Маяк"

Торговая сеть «Слата» подсчитала, сколько в третьем квартале 2021 года стоил минимальный набор из 33 продуктов, учитываемых Росстатом. Выяснилось, что у регионального ритейлера такая корзина на 7,8% дешевле, чем набор Иркстата.

Так, по данным статистики, цена продуктовой корзины в столице Приангарья - 5299 рублей, в Ангарске - 5138 рублей, в Братске - 5702 рубля. Тем временем, в «Слате» тот же набор товаров обойдется иркутянам в 4921 рубль (92,9% к данным Иркутскстата), жителям Ангарска - в 4893 рубля (95,2%), Братска - в 5065 рублей (88,8%).

Анализ позволяет выделить особенности ценообразования. Так, с июля по сентябрь отмечено сезонное снижение стоимости свежих фруктов и овощей: например, «борщевого набора» и яблок.

Кроме того, увеличивается спрос на товары первой необходимости и «первой цены» - то есть наиболее дешевой.

- Идет небольшое, но снижение покупательской способности, а также рост продаж товаров из соцкорзины, - прокомментировала руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Увеличились продажи гречневой крупы, риса, яйца, подсолнечного масла, сахара.