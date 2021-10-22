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Происшествия22 октября 2021 6:03

СК завершил расследование дела об уклонении от уплаты налогов депутатом ЗС Иркутской области

Группу лиц обвиняют в неуплате больше 76 миллионов рублей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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СК завершил расследование об уклонении от уплаты налогов депутатом ЗС Иркутской области

СК завершил расследование об уклонении от уплаты налогов депутатом ЗС Иркутской области

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Завершено расследование уголовного дела в отношении группы людей, среди которых действующий депутат Законодательного собрания Иркутской области. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов управляющей компании в Братске на сумму больше 76 миллионов рублей. По версии следствия, с 2015 по 2018 годы в бухгалтерском и налоговом учете Общества отражена оплата услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах у взаимозависимых и подконтрольных компании восьми организаций. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Тем самым была создана видимость соответствия осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности критериям налоговой льготы по НДС, - рассказали в ведомстве. - До настоящего времени ущерб, причиненный преступлением, обвиняемыми не возмещен.

Обвиняемые и защитники с мая текущего года изучают материалы дела. Из-за того, что этот процесс затянулся, были возбуждены ходатайства об установлении определенного срока для ознакомления с делом и вещественными доказательствами. После окончания ознакомления материалы уголовного дела с обвинительным заключением будут направлены прокурору для утверждения.

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