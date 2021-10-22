Еще 430 жителей Иркутской области заболели коронавирусом 22 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии достигло больше 118 тысяч человек. Об этом 22 октября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 118 135 (+430), в том числе госпитализировано 4269 (+109), выздоровело 105 402 (+197), умерло 5263 (+23), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 470 (+2), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 698 285 жителей Приангарья, двумя – 579 236 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор: жители Иркутска должны пройти обязательную вакцинацию до 25 декабря. Кому необходима прививка в Приангарье и что грозит за отказ от нее. (подробности)

Число больных COVID в Иркутске приближается к пику третьей волны. Врачи рассказали о ситуации в регионе. (подробности)