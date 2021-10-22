Спецпоказ фильма об актере Сергее Бодрове-младшем пройдет в Доме кино Иркутска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Бодров-младший - культовая фигура в российском кинематографе. Фильмы режиссера Алексея Балабанова с его участием – "Брат" и "Брат 2" поклонники буквально растащили на цитаты, а Бодров-младший тогда получил гран-при фестиваля "Кинотавр" как лучший актер. Его не стало в 30 лет, но за отмеренное ему время он многое успел: был телеведущим, режиссером, сценаристом и заслужил любовь миллионов поклонников.

В 2021 году в свет вышел документальный фильм режиссера Петра Шепотинника, посвященный феномену Сергея Бодрова-младшего "Нас других не будет". Премьера ленты состоялась 18 сентября на фестивале "Кинотавр". 24 октября в Доме кино Иркутска пройдет спецпоказ этой картины.

- Фильм, основан на не выходивших ранее интервью Бодрова и Алексея Балабанова, - рассказали в Иркутском областном кинофонде. - После просмотра картины иркутяне могут остаться на обсуждение фильма. Горожане смогут поговорить о том, располагает ли к оптимизму биография с невеселым концом (съемочная группа погибла во время схода ледника в Кармадонском ущелье, где шла работа над фильмом, в котором Бодров-младший был режиссером, исполнителем главной роли и автором сценария – прим.авт), смог ли режиссер одной из самых долгожданных российских документальных картин снять "оптимистическую" картину о нашем "последнем герое".

Стоит отметить, что музыку для фильма "Нас других не будет" написал рок-музыкант Вячеслав Бутусов.

КОНКРЕТНО

Спецпоказ фильма «Нас других не будет»: где и когда

Дома Кино, ул. Мухиной, 2А

24 октября, 18.50

Цена билета: 200 руб.

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