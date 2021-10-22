Выставка календаря Pirelli «В поисках Джульетты» продлится до 12 декабря в Иркутске. Фото предоставлено Галереей В.Бронштейна

Актрисы, модели и певицы Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Клер Фой, Миа Гот, Индия Мур, Яна Шахиди, Росалия, Стелла Роверси, Крис Ли примерили на себя образ Джульетты для знаменитого календаря Pirelli, фотокартины из которого можно увидеть в Галерее современного искусства в Иркутске.

Автором снимков для культового проекта, издающегося ограниченным тиражом, в этот раз стал итальянский фэшн-фотограф Паоло Роверси, сотрудничавшего с такими модными домами, как Christian Dior, Givenchy, Valentino, Yves Saint Laurent, а съемки проходили на родине шекспировского персонажа Джульетты– в Вероне. Паоло Роверси своими фотокартинами задумал показать зрителю простую и сильную историю о любви.

- Я искал чистую душу, полную невинности, силы, красоты, нежности и смелости. Я увидел ее в глазах, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Миа. В улыбках и слезах Кристен и Клэр. В голосах и песнях Крис и Росалии и в невинности Стеллы, - рассказал Паоло Роверси. - В каждой женщине скрыта Джульетта, и я никогда не перестану ее искать.

Иркутяне могут увидеть черно-белые фотографии знаменитого мастера до 12 декабря. Вход на экспозицию – только в защитных масках.

КОНКРЕТНО

Фотопроект «Календарь Pirelli 2020. В поисках Джульетты»: где и когда

Галерея В. Бронштейна, ул. Октябрьской Революции, д. 3

До 12 декабря, 11.00 – 20.00

Цена билета: 50-150 руб.