В филармонии Иркутска 24 октября расскажут, как устроен джазовый оркестр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оркестр – сложный механизм, это настоящий производственный цех, где «куют» мелодии. И зачастую, неискушенному слушателю, не понять какой инструмент сейчас звучит, почему именно так рассажены музыканты – одни справа, другие слева. Чтобы немного приоткрыть завесу тайны, в Иркутской филармонии придумали цикл концертов для всей семьи «Ключи от оркестра». Об этом сообщает учреждение культуры.

Там музыканты вместе со сказочными персонажами в исполнении артистов Музыкального театра им. Н. М. Загурского знакомят иркутян с камерными, духовыми, симфоническими оркестрами, рассказывают, в чем их различие и, конечно, играют определенные композиции.

На этой неделе состоится представление джазового оркестра. Музыканты сыграют программу «Медные трубы». Продолжительность концерта всего час, чтобы не устали даже самые юные слушатели. Организаторы говорят, что интересно будет детям от 6 лет.

КОНКРЕТНО

Концерт "Медные трубы": где и когда

Иркутская областная филармония, ул. Дзержинского, 2

24 октября, 15.00

Цена билета: 300 руб.