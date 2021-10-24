На выставке «Ахиллес и черепаха» в Иркутске представлено 50 картин художников из Санкт-Петербурга. Фото предоставлено Иркутским художественным музеем им. В. П. Сукачева

«Ахиллес и черепаха» - так называется выставка графики современных петербургских художников, представленных в Иркутске. Экспозиция создана из 50 работ девяти авторов. Об этом рассказали "КП"-Иркутск в Художественном музее им. В.П. Сукачева, в филиале которого и проходит вернисаж.

- Название выставки является метафорой отношений художника с миром, - рассказывают о выставке искусствоведы. - Подобно тому, как быстроногий Ахиллес никогда не догонит медлительную черепаху, жизнь всегда ускользает от автора, как бы ни был стремителен ход его мыслей и движения руки.

Иркутяне смогут познакомиться с творчеством Татьяны Черномордовой, Марии Дмитриевой, Влада Кулькова, Глеба Ершова, Полины Заславской, Софьи Мининой, Алены Терешко, Анны Терешкиной и Леонида Цхэ.

КОНКРЕТНО

Выставка "Ахиллес и черепаха": где и когда

Галерея сибирского искусства, ул. Карла Маркса, 23

До 31 октября, вт-ср, пт-вс 10.00 – 18.00; чт 12.00 – 20.00, пн - выходной

Цена билета: 50-200 руб.