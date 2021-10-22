Женщину с 10-месячным ребенком спас из горящего дома житель Братского района Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

О пожаре в частном доме сообщил 35-летний житель поселка Сосновый Братского района. Он рассказал, что вышел во двор за дровами и заметил у соседей дым. До приезда спасателей мужчина успел спасти женщину и её 10-месячного ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Мужчина по очереди вынес малыша и его маму из горящего дома, рискуя собственной жизнью, - рассказали в ведомстве. - В это же время из задымлённой квартиры выполз, проснувшись от криков, отец женщины. Ребенка доставили в больницу с отравлением угарным газом.

Сотрудники МЧС установили, что наиболее вероятной причиной пожара стало аварийное состояние холодильника на кухне из-за чего произошло короткое замыкание. Жильцы дома были пьяными и ничего не заметили.

Пожар ликвидировали за несколько минут. Огонь уничтожил входную дверь, стену и потолочное перекрытие. От него пострадало 6 квадратных метров площади дома. Таким образом, мужчина спас соседей и их дом, своевременно вызвал пожарных. Его наградят за героический поступок.

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