Три лошади жительницы Баяндаевского района пропали с пастбища Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В дежурную часть полиции обратилась жительница села Люры Баяндаевского района. Женщина рассказала, что с пастбища домой не вернулись 3 ее лошади. Она пыталась найти животных самостоятельно, но это не принесло результата. Оперативники выяснили, что с 17 октября они находились на свободном выпасе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данным статистики этот случай не является единичным. В текущем году в Иркутской области зарегистрировано свыше 70 подобных фактов, когда оставшиеся без необходимого контроля животные пропадали. Большинство из таких заявлений приходится на Черемховский, Аларский, Усть-Ордынский и Боханский районы, - отметили в ведомстве.

Жителям региона настоятельно рекомендуют не оставлять скот на выпасах без присмотра и убедиться в надежности загонов, где он содержится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лжебанкир обманул жительницу Нижнеудинска на 70 тысяч рублей. Женщину убедил, что с ее банковского счета хотят похитить деньги. (подробности)

Ангарский фотограф хотела отсудить почти миллион рублей за нарушение авторских прав. Вместо этого она получила 30 тысяч компенсации. (подробности)