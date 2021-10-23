Небольшой мокрый снег ожидается в Иркутской области 24 октября Фото: Андрей СИНЬКОВ

Синоптики предупредили жителей Приангарья о небольшом мокром снеге 24 октября. Несмотря на то, что в субботу, 23 октября, погода в Иркутске идеально подходит для пеших прогулок – на улице без осадков, а температура днем поднимется до +12 градусов, в воскресенье стоит утеплиться. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского гидрометцентра.

- 24 октября ожидается ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +2,-3 градусов, при прояснении -8,-13, днем +6,+11 градусов, местами до +1, в северных районах 0,+5 градусов, - рассказали в ведомстве.

А начало следующей рабочей недели обещает быть теплым, однако возможен небольшой снег. 25 октября ожидается переменная облачность, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +3,-2, при прояснении -5,-10, днем +6,+11, местами до +1, в северных районах 0,+5.

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