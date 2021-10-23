Больше 705 тысяч жителей Иркутской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Больше 750 тысяч жителей Иркутской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии достигло больше 118,5 тысяч человек. Об этом 23 октября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 118 570 (+435), в том числе госпитализировано 4363 (+94), выздоровело 105 635 (+233), умерло 5288 (+25), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 472 (+2), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 705 308 жителей Приангарья, двумя – 580 507 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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