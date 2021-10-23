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Общество23 октября 2021 13:40

Парк семейного отдыха открылся в микрорайоне Солнечный в Иркутске

На территории сохранены деревья, которые в 70-х годах высадили первые жители Солнечного
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Парк семейного отдыха открылся в микрорайоне Солнечный в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Парк семейного отдыха открылся в микрорайоне Солнечный в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Парк семейного отдыха открылся в микрорайоне Солнечный в Иркутске. Его особенностью является интеграция в существующий ландшафт. На территории сохранены деревья, которые в 70-х годах высадили первые жители Солнечного. Благоустройство длилось не один год. Экологичное место отдыха предназначено для занятий спортом, пеших прогулок и игр с детьми. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- При отделке максимально использованы природные материалы. При этом применены современные технологии: разноуровневое освещение, газоны на геотехнических решетках. Есть специализированная площадка для выгула и тренировки собак, а также специальные урны и ящики для дог-пакетов, - рассказали в городской администрации.

В парке высадили аллеи из декоративных растений – липы, ореха, калины, ивы. Все деревья адаптированы к сибирскому климату.

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