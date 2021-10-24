В Иркутске 24 октября осадков не ожидается Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Знать, какой будет погода в Иркутске 24 октября, желательно всем, кто планирует активный отдых на природе или прогулки с друзьями. Сегодня, по данным сотрудников Иркутского Гидрометцентра, и прогулки и прочие активности на свежем воздухе вполне возможно осуществить, так как в городе без осадков.

- В Иркутске сегодня воздух днем прогреется до +8…+10 градусов, - говорят метеорологи. – Ветер дует юго-восточный, юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, 24 числа в норме – составляет 729 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 24 октября предполагает все же небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Веетер немного сильнее, чем в столице Приангарья – 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров в территориях покажут +7…+12, но если небо закроют облака ожидается не выше +3, а то и -2.

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