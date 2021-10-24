27 зараженных коронавирусом жителей Иркутской области скончались за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Четвертая волна пандемии коронавируса в Приангарье набирает обороты. За сутки в регионе ежедневно выявляют более 400 заболевших. Так, сегодня, 24 октября, стало известно о том, что за сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получил еще 431 наш земляк. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Иркутской области.

- За сутки госпитализировано еще 110 человек, общее число пациентов в ковидных госпиталях 24 числа – 4473, - говорят специалисты.

С начала распространения зараза в регионе ее подхватили уже 119 001 человек, большинству – 105 788 (+153 за сутки) удалось победить болезнь. Увы, число летальных исходов сейчас также увеличивается. Скончалось еще 27 зараженных: 24 из них умерли от COVID-19, еще трое – от иных болезней.

Всего с начала пандемии Иркутская область потеряла уже 5787 жителей: коронавирус унес жизни 5312 из них, еще 475 болели и другими тяжелыми заболеваниями, которые и привели к смерти.

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