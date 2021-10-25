Мокрый снег с дождем пройдет в Иркутске 25 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Понедельник в городе начнется с мокрого снега и дождя. Погода в Иркутске 25 октября будет немного серой и ненастной. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске сегодня переменная облачность, действительно пройдут осадки, но они ожидаются небольшими, - говорят синоптики. – Ветер в областном центре дует западный, его скорость 5-10 м/с.

Днем в городе воздух прогреется до +8…+10. Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, в норме – составляет 728 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 25 октября также подарит сибирякам дождь с мокрым снегом и снег. Скорость воздушных потоков такая же, как в Иркутске, временами только могут налетать порывы до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут в Приангарье +6…+11, но если небо закроют облака, метеорологи ждут +0 градусов.

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