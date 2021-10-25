Новости о нерабочих днях и обязательной вакцинации интересовали иркутян на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О том, что россиян, возможно, ждут новые нерабочие дни, стало известно 19 октября, когда эту идею предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Причина – рост заболеваемости коронавирусом по всей стране. Предложение поддержал Владимир Путин. В связи с пандемией неделя с 30 октября по 7 ноября будет нерабочей по всей России, в том числе, конечно, и в Иркутской области.

Также сибиряки интересовались школьными олимпиадами, проектами ранней профессиональной ориентации для учеников 6-11 классов, искали о том, для кого в Приангарье вакцинация стала обязательной и какие противопоказания к ней. Еще иркутяне читали в Интернете все о футбольных матчах в рамках чемпионатов в России и в Англии, компьютерных играх.

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