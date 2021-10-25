Аварийное отключение электричества произошло в Иркутске 25 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аварийное отключение электричества произошло в Правобережном районе Иркутска 25 октября. Электроснабжение прекратилось утром в 8:26. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

Свет пропал в домах по улицам 1-я Ключевая, Нижнеангарская, Пежемского, Рабочего Штаба. Электричества также нет в части зданий в микрорайоне Лесной – это строения по улицам Пежемского, Полянка, Малая Топка - Ангарская, Березовая, Верхняя, Детская, Дорожная, Кленовая, Ключевая, Лесная, Молодежная, Саянская, Солнечная, Сосновая, Центральная, Южный. Стоит отметить, что под отключение электричества в Иркутске 25 октября попал также ряд СНТ.

- Бригада Южных электрических сетей уже выехала для того, чтобы определить причину отключения и устранить ее, - рассказали специалисты.

Сообщается, что электричество планируют подключить к 12:00.

Аварийное отключение электричества произошло в Иркутске 25 октября: адреса

Аварийное отключение электричества произошло в Иркутске 25 октября: адреса.

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