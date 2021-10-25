Еще 429 жителей Иркутской области заболели коронавирусом 25 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 25 октября в Иркутской области с начала пандемии выявлено почти 119,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 119 430 (+429), в том числе госпитализировано 4600 (+127), выздоровело 105 847 (+59), умерло 5341 (+29), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 477 (+2), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 710 411 жителей Приангарья, двумя – 581 712 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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