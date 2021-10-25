Новый учебный блок школы №75 начали строить в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

На улице Академической в Иркутске подготовили котлован для строительства отдельного трехэтажного учебного блока на 200 мест, где разместятся начальные классы. Площадку полностью огородили для безопасности учеников. Еще в июле текущего года на этом месте располагался хоккейный корт. Его демонтировали и сдали на ответственное хранение, чтобы позже восстановить возле школы. Вскоре подрядчик приступит к устройству фундамента. До конца года планируется завершить обустройство цокольного этажа. Срок сдачи объекта – осень 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В городе проводится работа по подбору земельных участков для размещения объектов образования, проектированию, включению в различные программы по финансированию. В частности, в рамках концессионных соглашений полностью оформлены и переданы в собственность правительства региона земельные участки для строительства школ в микрорайоне Союз и на улице Норильской, - рассказали в администрации.

С проблемой изменения гидрологических условий столкнулись рабочие во время строительства школы на 1275 мест на улице Багратиона. Подрядчик прокладывает трубу длиной 400 метров для отвода реки Большая Кузьмиха. Обустройство котлована планируют закончить до конца года, сдать объект – в декабре 2022 года.

Отдельный учебный блок школы №57 на 500 мест начнут возводить в этом году. Для строительства подобного объекта на территории школы №53 вскоре будут искать подрядчика.

Также в Иркутске планируется строительство школы на 1600 мест в районе Нижней Лисихи. Рассматривается возможность начала проектирования школ на улицах Ленской и Мелентьева, а также на территории бывшего городка ИВВАИУ.

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