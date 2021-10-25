Более 19 тысяч многодетных семей получают выплаты в Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутской области 19 071 многодетных семей получают ежемесячную денежную выплату за рождение третьего ребенка или последующих детей до достижения трех лет. На 25 октября дополнительную финансовую поддержку получают 19 317 детей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Мера социальной помощи установлена для малоимущих семей, - рассказали в правительстве. - Размер ежемесячной выплаты составляет в южных районах – 12 246 рублей, в северных – 16 005 рублей.

На предоставление выплат было направлено более 1,8 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Также в октябре 2021 года выделили около 400 миллионов рублей дополнительно.

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