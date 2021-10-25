22 многодетные матери в Иркутской области получат по 150 тысяч рублей. Фото: правительство Иркутской области

22 многодетные матери получат почетные знаки «Материнская слава» и единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей в Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Почетным знаком были награждены женщины, которые родили или достойно воспитали пять и более детей, - рассказали в правительстве. - С 2008 года, в Приангарье почетный знак «Материнская слава» получили 170 многодетных матерей.

В 2021 году награду, в соответствии с распоряжением губернатора Иркусткой област, получат жительницы Осинского, Усольского, Эхирит-Булагатского, Слюдянского, Куйтунского, Иркутского, Тулунского, Зиминского, Черемховского и Качугского районов, Ангарского городского округа, Свирска, Саянска и Братска. Награждение пройдет в конце ноября перед праздником Дня матери.

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