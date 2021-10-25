Дополнительный пункт вакцинации откроется в торговом центре «Mega Home» в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дополнительный пункт вакцинации откроется в торговом центре «Mega Home» в Иркутске по адресу: Сергеева, 3Б/1, павильон № 26. Он начнет прием пациентов с 26 октября. Там можно будет поставить прививку не только от новой коронавирусной инфекции, но и от гриппа. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Всего в данный момент для жителей в разных районах города работают 27 прививочных пунктов. Сегодня, 25 октября открылся мобильный пункт на площадке торгового центра «Сильвермолл». Также поставить вакцину можно в прививочном кабинете в клинике «Эксперт» на улице Кожова. Продолжается вакцинация в мобильных пунктах в Торговом комплексе, ТРЦ «ЯркоМолл», «Юбилейный», МФЦ «Мой бизнес» (для малого и среднего бизнеса). Еще 5 пунктов работает в «Сибэкспоцентре», - рассказали в администрации города.

Отдельно в Иркутске проводится вакцинация студентов. Специально для этого в вузы, в том числе Иркутский госуниверситет, ИРНИТУ, ИрГУПС, БГУ, а также в профессорская клиника ИГМУ, выезжают медики поликлиники №11. Напомним, студенты вузов и профучилищ попали в перечень граждан, для которых иммунизация от COVID-19 обязательна.

В областном центре на 25 октября полную вакцинацию от коронавируса прошли 36,28 % горожан. Это около 200 тысяч человек. Также первым компонентом вакцины привито почти 225 тысяч.

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