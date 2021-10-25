Финансирование на отлов бездомных собак и кошек увеличат в Иркутской области.

В Приангарье увеличат финансирование на отлов безнадзорных собак и кошек. Об этом стало известно на совещании, которое состоялось в Законодательном Собрании региона.

Руководитель службы ветеринарии Сергей Шевченко сообщил, в областном бюджете 2021 года предусмотрено на отлов животных 65,6 млн рублей, что на 16,1 млн рублей больше, чем в предыдущем году. В 2022 году и последующие года планируется уже 89,3 млн рублей. Кроме того, гранты получат некоммерческие организации - приюты для животных смогут приобрести модульные здания, материалы для возведения вольеров и ограждений, ветеринарное оборудование, транспорт.

- В Заксобрании создана рабочая группа, чтобы совместно с правительством совершенствовать систему обращения с животными. Необходимо оценить текущую ситуацию и сформулировать задачи на будущее, – сказал вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров.

Кузьма Алдаров также обратил внимание, что в некоторых территориях не потрачены в полной мере выделенные средства. Представители муниципалитетов, в свою очередь, рассказали о сложностях. Например, в Катангском районе нет организации, которая ведет деятельность по отлову и содержанию животных. А в Иркутске в этом году поступило более 3,4 тыс. заявок, было отловлено 557 собак, из которых новых хозяев нашли только 174 четвероногим.

Кроме того в Госдуму РФ внесен проект федерального закона, предусматривающий введение административной ответственности в области обращения с животными. Соответствующий законопроект подготовлен и на региональном уровне, его планируется внести в областной парламент в ноябре.

- В следующем году на решение проблемы безнадзорных животных выделяется беспрецедентно большая сумма, важно, чтобы деньги были освоены эффективно, - заключил Кузьма Алдаров.