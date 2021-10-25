Новую детскую поликлинику в Ново-Ленино достроят к началу сентября 2022 года

Новую детскую поликлинику в Ново-Ленино закончат к началу сентября 2022 года Фото: Александр ГЛУЗ

В Иркутске новую детскую поликлинику клинической больницы № 8 начали строить еще в 2015 году. Планировали ее завершить за два года, однако из-за изменений требований к пожарной безопасности, появилось много дополнительных дел. Сейчас больница готова примерно на 85 процентов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- К новой поликлинике, рассчитанной на 350 посещений в смену, будет прикреплено около 30 тысяч детей, 14 школ, 24 детских сада, четыре техникума Ленинского округа, - рассказали в правительстве. - Штат медицинских работников больницы № 8 увеличат до 128 человек.

Планируется, что новая поликлиника будет состоять из нескольких зданий.

В поликлинике появятся современные клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории. Также - кабинеты лечебной физкультуры и массажа, душевой зал, бассейны для занятий плаванием грудничков, малышей и школьников.

Кроме этого, в больнице разместят подростковый центр, дневной стационар, рассчитанный на 12 человек, а также другие отделения.

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