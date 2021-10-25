Фестиваль «Вселенная звука» начнется с 26 октября в Иркутске. Фото: правительство Иркутской области

Концерты органной и камерной музыки будут проходить с 26 октября в Иркутской областной филармонии. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Фестиваль начнется с концерта «Арфа и орган. Венецианский карнавал», - рассказали в правительстве. - Олеся Кравченко будет играть на органе, а Надежда Сергеева - на арфе. В программу входят произведения Курсио, Франка, Ваммеса, Хакима, Поссе. Состоится мировая премьера музыки Бедетти «Венецианский карнавал».

Закрытие мероприятия будет 4 ноября. В зале пройдет концерт «Орган плюс, в котором прозвучат вместе орган, флейта, саксофон, труба, скрипка и флейта. Атмосферу разбавит высокий женский голос. В программу войдут сочинения Витали, Стэнли, Таффанеля, Доплера, Чайковского.

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