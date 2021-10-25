Отключение отопления в Иркутске 26 октября: адреса и время Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отключение отопления в Иркутске 26 октября в планах на шести улицах, которые входят в Свердловский, Октябрьский и Ленинский округ. В Октябрьском районе тепла не будет с 9:00 до 21:00. В Свердловском - с 9:00 до 15:00. Об этом сообщает местный Оператор Теплосети.

Отключение отопления в Иркутске 26 октября необходимо для проведения ремонтных работ на теплосети, чтобы избежать аварийной ситуации, - говорят специалисты. - В Октябрьском районе ремонт проведут по адресу улица Трилиссера, 128. В Свердловском округе ремонт теплосети пройдет по улице Белобородова, 12.

Также отключение отопления в Иркутске 26 октября коснется домов по улицам Красноярская, Днепровская, Трактовая и Камская (см.таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 26 октября: адреса