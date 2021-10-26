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Общество26 октября 2021 9:29

О ветре до 20 м/с и мокром снеге 27 октября предупреждают жителей Иркутской области

В МЧС просят отказаться от турпоходов и дальних поездок
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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О ветре до 20 м/с и мокром снеге 27 октября предупреждают жителей Иркутской области

О ветре до 20 м/с и мокром снеге 27 октября предупреждают жителей Иркутской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Синоптики предупреждают жителей Приангарья о сильном ветре. Днем 27 октября в западных, северных районах региона местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, мокрый снег и снег. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

- Прогноз погоды доведен до глав муниципальных образований, пожарно-спасательных гарнизонов, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Силы и средства к реагированию на возможные происшествия готовы, - отметили в ведомстве.

Жителям Иркутской области настоятельно рекомендует отменить туристические походы в горы и отказаться от выхода на воду при неблагоприятной погоде.

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Вход по QR-кодам в крупные торговые центры могут ввести в Иркутской области с 30 октября. Исключение будет действовать для расположенных в них аптеках и продуктовых магазинах. (подробности)