Иркутянин нашел карабин и патроны на крыше купленной бани Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В отделение полиции обратился житель Иркутска, который рассказал, что нашел оружие в своей бане. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На днях иркутянин во время ремонта на крыше приобретенной им бани обнаружил охотничью винтовку с оптическим прицелом и боеприпасы, - рассказали в ведомстве.

На место приехала следственно-оперативная группа и изъяла карабин «Тигр» и патроны. Полиция начала проверку. Мужчина получит деньги за переданное сотрудникам полиции оружие.

Полицейские напоминают, что за незаконное приобретение и хранение оружия, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. За добровольную сдачу можно получить деньги, если человек уже достиг 18 лет и имеет регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории региона.

Кстати, за 2021 год с заявлением о добровольной сдаче оружия обратились более 70 жителей Приангарья, которые получили свыше 450 тысяч рублей.

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