60-летний братчанин предстанет перед судом за убийство человека на парковке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего братчанина. Расследование проводилось следственным отделом по Братску. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК РФ по Иркутской области и прокуратуры Иркутской области.

- 3 марта 2021 года двое мужчин вышли из городского суда после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда. - рассказали в ведомствах. - На парковке произошел конфликт, один из них взял нож из своего автомобиля и ударил им в грудную клетку другого. Пострадавший умер на месте происшествия.

После убийства обвиняемый сдался полиции и отдал нож, которым зарезал мужчину. Преступника заключили под стражу, а уголовное дело передали на рассмотрение в Братский городской суд.

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