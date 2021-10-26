Занятия по олимпийских видам спорта будут проводить на катке в Пади Долгой в Иркутске Фото: Алексей ФОКИН

Заседание постоянной комиссии думы Иркутска по социальной политике состоялось 25 октября. На нем подняли вопрос о развитии олимпийских видов спорта: фигурного катания и хоккея с шайбой. Обсудили проведение бесплатных занятий для хоккеистов и фигуристов в новом крытом катке в микрорайоне Университетский. Об этом сообщают в пресс-службе городской думы.

- В новом крытом катке в Университетском откроются детские секции, которые будут доступны всем иркутянам, - пояснили в думе Иркутска. - Занятия планируется сделать бесплатными. Ежедневно смогут заниматься по 280 детей, а при массовом катании – до 1200 человек.

До запуска объекта в эксплуатацию необходимо набрать тренеров и определить количество желающих заниматься фигурным катанием или хоккеем.

Напомним, что новый крытый каток в Пади Долгой планируют сдать в начале 2022 года. Там уже смонтировали металлоконструкции трех блоков, подвели коммуникации, а также закупили необходимое оборудование.

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