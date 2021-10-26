Ремонт Нижней Набережной завершили в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Ремонт участка завершили на Нижней Набережной от улицы Ленина до памятника Якову Похабову в Иркутске. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- На набережной заменили ограждения, полностью обновили кабельную линию освещения, установили новые опоры освещения верхнего яруса, - рассказали в правительстве. - Проложили порядка 2,5 километров электрических сетей.

Также там уложили плитку с прочным покрытием и большой износостойкостью, поставили новые клумбы, малые архитектурные формы, дополнительно озеленили участок. Подрядчик дает гарантию на выполненные работы 3 года.

В 2022 году планируют приступить к благоустройству нижнего яруса набережной. Для привлечения иркутян и гостей города сделают места для небольших кафе, прогулочную зону, установят интересную архитектуру и дизайнерские элементы.

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