СК завел уголовное дело за отсутствие ливневки на Култукской в Иркутске

СК завел уголовное дело за отсутствия ливневки на Култукской в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушений после капитального ремонта на улице Култукской в Иркутске. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В 2019 году был заключен контракт на ремонт дороги на Култукской, которая находится близко к воде, - рассказали в ведомстве. - Было предусмотрено устройство ливневой канализации стоимостью более 77 миллионов рублей, включающей два очистных сооружения. Согласно документам, работы были выполнены, приняты и оплачены заказчиком в 2020 году.

Прокуратура выявила, что оборудование, которое предназначено для очистки сточных вод, не было смонтировано, сооружения используются не по своему назначению. Следственный комитет возбудил уголовное дело за халатное отношение к работе.

За ходом дела следит прокуратура.

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