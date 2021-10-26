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Общество26 октября 2021 14:19

Поддержку музеев Иркутской области обсудили в ЗС

Предложено давать им гранты на развитие
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Поддержку музеев обсудили члены Патриотического Совета при Законодательном Собрании

Поддержку музеев обсудили члены Патриотического Совета при Законодательном Собрании

Приангарье находится на 6 месте среди регионов Сибрири по количеству музеев и на второму месте по объему музейного фонда. Об этом сообщила депутатам министр культуры Олеся Полунина на заседании Патриотического Совета при Законодательном Собрании Иркутской области.

Тема заседания звучала, как поддержка государственных и частных музеев. Перед началом мероприятия члена Совета посетили музей на полигоне ТБО под Иркутском.

- Музеи дают возможность ознакомиться с фактами, окунуться в атмосферу прошлого, душой прочувствовать связь поколений, увидеть, как жили люди в разные времена. И это важнейшая часть патриотического воспитания, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников. – Необходимо уделять внимание школьным музеям, а также учреждениям в сельской местности, где они зачастую единственное доступное собрание исторических экспонатов.

В Иркутской области сейчас работают пять государственных музеев, 30 муниципальных, 9 музеев структурных подразделений учреждений культуры, а также более 20 частных хранилищ, более 30 ведомственных и корпоративных, более 300 школьных.

При областном краеведческом музее действует музейный методический центр, который помогает организациям, организует повышение квалификации работников. Есть и болевые точки - недостаток площадей и финансирования, кадровая проблема.

Патриотический совет рекомендовал правительству рассмотреть возможность стимулирования музеев с помощью предоставления грантов из областного бюджета. Депутаты считают, что надо и увеличивать объем финансирования на создание современной материально-технической базы музеев в Иркутской области.