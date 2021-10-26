Отопление частично отключат с 27 по 28 октября в двух округах Иркутска Фото: Архив "КП"

Отключение отопления в Иркутске 27 и 28 октября запланировано в некоторых домах в двух городских округах – в Правобережном и Свердловском. Отключение тепла связано с необходимостью проведения ремонта на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации. Об этом сообщает местный Оператор Теплосети.

- В Правобережном округе отремонтируют тепловые сети по улицам Российская 14 в, Володарского 9, Радищева 5 и Карла Маркса 16, - говорят специалисты. - В Свердловском округе проведут ремонт тепловой сети по улице Академическая 13 и бульвар Рябикова 23а.

27-го и 28-го октября в многоквартирных жилых домах Свердловского округа будут снижены параметры давления и температуры теплоносителя. В домах с закрытой системой теплоснабжения может отсутствовать горячая вода.

Теплоснабжения не будет с девяти утра и до вечера 27 октября. На некоторых улицах Свердловского округа батареи холодными станут с 9:00 27 октября по 8:55 28 октября (см.таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 27 и 28 октября: адреса

Отключение отопления в Иркутске 27 и 28 октября в Свердловском районе. Фото: Оператор Теплосети Иркутска