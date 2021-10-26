Развитие музея на свалке под Иркутском обсудили на Координационном совете при ЗС

Депутаты рассмотрели вопрос развития музея полигона ТБО под Иркутском.

Депутаты Заксобрания региона, участники Координационного совета по вопросам патриотического воспитания при областном парламенте посетили уникальный музей «На свалке», расположенном на полигоне твердых бытовых отходов на Александровском тракте под Иркутском. Здесь помимо экспонатов, открыли зал воинской славы, площадку воинской подготовки, тир. Кроме того, на территории провели реконструкцию танкового сражения Великой Отечественной войны.

Депутаты высоко оценили роль музея в патриотическом воспитании, культурно-просветительское значение его работы.

- Такие музеи, создаваемые энтузиастами необходимо поддерживать, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, - сказал спикер ЗС Александр Ведерников.

Представитель регионального оператора по вывозу мусора сообщил, что может быть рассмотрена возможность добавления экологической составляющей в работу музея, он может стать центром привлечения внимания к проблемам загрязнения окружающей среды.