Ирина Синцова: Здоровью школьников уделяем особое внимание

Ирина Синцова: Здоровью школьников мы уделяем особое внимание.

Здоровое поколение – здоровая нация. Это аксиома, которая не требует доказательств. Если со школьной скамьи правильно питаться, быть физически развитым, мыслить позитивно, то в будущем проще достигнуть успеха. Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области уделяют здоровьесберегающим технологиям достаточно большое внимание. Этой теме было посвящено рабочее совещание в областном парламенте. Оно состоялось под руководством председателя комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирины Синцовой.

- Школьные годы – это фундаментальный этап жизни человека, в нем закладываются основные навыки, знания, умения. Поэтому должны быть созданы такие условия, чтобы ребенок развивался и физически, и психологически. Вырос здоровой личностью, - сказала Ирина Синцова, открывая совещание. – Мы сегодня работаем над тем, чтобы проанализировать информацию и понять дальнейшее направление работы. Для этого нам необходимо знать, насколько эффективны здоровьесберегающие технологии, которые применяются в школах.

Вице-спикер Кузьма Алдаров добавил, что в мае депутаты приняли единый закон о бесплатном школьном питании, он вступил в силу 1 сентября. В одном документы объединены все виды поддержки по питанию. Например, бесплатно получают горячие обеды дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети-инвалиды, школьники из многодетных или малообеспеченных семей, которым уже исполнилось 18 лет, и т. д.

Кроме того, депутат Артем Лобков, заместитель председатель комитета по здравоохранению и социальной защите, сделал акцент на формировании полезных привычек среди школьников.

- Пандемия показала, что такая простая привычка, как мыть руки, может уберечь от множества болезней и врачи это подтверждают, что количество кишечных инфекций в последнее время уменьшилось, - пояснил Артем Лобков. – Вот это как раз и есть самый простой, но эффективный пример здоровьесберегающих технологий.

- Медработники говорят о значительном снижении количестве абсолютно здоровых детей, - рассказала заместитель начальника департамента образования Иркутска Любовь Сверч. – Это связано с объемом нагрузки, недостатком двигательной активности, неправильным питанием, отсутствием знаний о том, как стать здоровым.

На совещании выступила главный врач городской детской поликлиники №6 Людмила Гукалова. Ирина Синцова напомнила, что депутаты весной посетили Центр здоровья при этом учреждении и узнали не радужную статистику. Число детей, у которых не выявлены никакие риски потенциальных патологий в 2020 году составила всего 2,5%. При этом еще в 2015 году таких ребятишек было 7,3%. При этом сам Центр – один из самых лучших в Иркутске, работает с 2010 года. Дети здесь могут пройти инструментальное обследование на аппаратно-программном комплексе, осмотр у стоматолога-гигиениста, есть кабинет лечебной физкультуры, чаша для грудничкового плавания, гидромассажная ванная, циркулярный душ и многое другое.

- Отдельным мы выделили привязанность к интернету, гаджетам, особенно вызывают опасения ребятишки от 10 до 14 года, и увеличилась эта зависимость с 19 до 60% - говорит Людмила Гукалова. – Мы не умеем прививать детям культуру общения с цифровыми технологиями. Как пример, когда иду по коридору, часто вижу, как ребенок сидит в телефоне, мама тоже. Смартфон становится отвлекающим ресурсом.

Людмила Гукалова также подчеркнула, что при всем этом невозможно обучить ребенка здоровому образу жизни при учебе в две смены, в переполненных классах, где нет свободного места.

В свою очередь, председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского района Екатерина Михайлова согласилась с этим и также отметила, что в территориях первостепенной задачей является задача решить проблему с перегруженностью школ, необходимо строить новые образовательные учреждения.

Еще одна задача – это квалифицированные кадры. Опять же для здоровья детей и подростков нужны психологи, социальные педагоги, школьные медработники. Ирина Синцова отметила, что в ноябре в Заксобрании будет обсуждаться вопрос о реализации программы поддержки и целевой подготовки кадров для медицинских учреждений региона.