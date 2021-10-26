Около 900 тысяч тонн зерна намолотили в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутской области убрали почти все поля. Сельские хозяйства области уже намолотили 881,2 тысяч тонн зерна. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах накопали 55,7 тысяч тонн картофеля, значительную часть молодых клубней заложили на зимнее хранение, - рассказали в правительстве. - Собрано 93,4 тысяч тонн масличных культур и 892 тонны льна.

Напомним, что из-за плохой погоды в регионе в 2021 году начало посева затянулось примерно на неделю. Однако урожая зерновых стало на 3 процента больше, чем в прошлом году, а картофеля - на 17 процентов.

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