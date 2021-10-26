Открытый урок по безопасности дорожного движения прошел в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области вместе с министерством образования региона провели открытый урок ученикам одной из школ Иркутска. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Детям рассказали о дорожных ловушках, которые могут встретиться им на пути из дома до школы и обратно, - пояснили в ведомстве. - Продемонстрировали школьникам наглядные примеры различных ситуаций, в которые может попасть ребенок, являясь пешеходом или велосипедистом.

В конце мероприятия каждому ученику подарили яркий рюкзак и световозвращающие элементы, которые позволят им стать более заметными в темное время суток.

Дорожные полицейские напоминают, что в 2021 году произошло 79 ДТП с участием детей, в результате которых погибло 4 несовершеннолетних и 78 получили травмы.

Поэтому школьникам рекомендуют проверить свои знания основ безопасного поведения на дорогах в конкурсе, который будет проходить с 1 по 19 ноября 2021 года. В нем смогут поучаствовать ученики с первого по девятый класс.

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