27 октября в Иркутске будет самым теплым днем за 60 лет наблюдений

В Иркутске потеплеет до +15 градусов 27 октября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Погода в Иркутске 27 октября будет не по-октябрьски теплой. По данным сотрудников Иркутского Гидрометцентра, в областном центре столбики уличных термометров сегодня покажут +13…+15. Что, кстати, по данным Яндекса, гораздо выше климатической нормы.

Если на городских улицах сегодня будет +14, то это будет самое теплое 27 октября за 60 лет наблюдений. Последний раз таким теплым этот день был в 1968 году, тогда температура воздуха достигла +12 градусов. А вот в 1976 году в Иркутске 27 числа второго осеннего месяца было -26.

- Сегодня в Иркутске ожидается переменная облачность, без осадков, ветер дует северо-западный со скоростью 4-9 м/с, - говорят синоптики.

Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 27 октября также будет с переменной облачностью, вероятны небольшие осадки, а вот в Катангском районе пройдет дождь с мокрым снегом и снегом. Ветер также в территориях дует с северо-запада, вероятны порывы до 14 м/с, а на западе и севере Приангарья и вовсе до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +10…+15, но если небо закроют облака, похолодает до +5…+0.

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