Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Забайкальском крае 27 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Забайкалье 27 октября магнитудой 3.9 балла произошло в 7.40 утра по местному читинскому времени. Эпицентр был недалеко от поселка городского типа Новая Чара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

- Эпицентр находился в 24 километрах от него, - говорят спасатели. - В Единую дежурно-диспетчерскую службу Каларского муниципального округа сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало. Пострадавших нет. Звонков от жителей не поступало.

Стоит отметить, что сейсмологи сейсмологи Байкальского филиала ФГБУ РАН зарегистрировали уже несколько афтершоков после данного события. Активность литосферных плит в этом районе отмечается уже не первый раз, идет разрядка.