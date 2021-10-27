Еще 449 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 27 октября 449 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иркутской области выявили за сутки. Количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 120 313. Об этом 27 октября сообщают в оперативном штабе региона в соцсетях.

- Госпитализировано 4681 (+60), выздоровело 106 249 (+193), умерло 5393 (+27), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 480 (+1), - приводит данные оперштаб.

Напомним, что вакцинация от COVID-19 в регионе продолжается. Одним компонентом привито 726 860 жителей Иркутской области, полностью - 584 352 человек. Для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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