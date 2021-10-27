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Общество27 октября 2021 13:06

Главе минздрава Иркутской области вынесли предостережение из-за нехватки смеси для детей-инвалидов

В сентябре и октябре часть питания нуждающимся была выдана
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Главе минздрава Иркутской области вынесли предостережение из-за нехватки смеси для детей-инвалидов

Главе минздрава Иркутской области вынесли предостережение из-за нехватки смеси для детей-инвалидов

Заместитель прокурора Иркутской области объявил региональному министру здравоохранения Якову Сандакову предостережение из-за ненадлежащего обеспечения детей-инвалидов с диагнозом фенилкетонурия специализированной лечебной смесью. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Министру внесено представление, по требованию прокуратуры организованы закупки, нуждающимся детям в сентябре и октябре 2021 года выданы лечебные смеси для получения питания, - рассказали в ведомстве.

Однако всем нуждающимся лечебная смесь за текущий год еще не выдана, что может привести к нарушению прав детей.

Исполнение министерством обеспечения детей питанием находится на личном контроле Виктора Келлера.

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