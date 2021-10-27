Улицу Лызина в Иркутске частично перекроют до 15 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты Иркутска! Ожидается временное перекрытие участков дорог в Куйбышевском районе города. Так с 1 ноября частично будет перекрыто движение для транспорта по улице Лызина. Там пройдут строительно-монтажные работы, которые окончатся только в следующем году. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- С 9.00 1 ноября до 20.00 15 февраля на участке улицы Лызина от здания № 21 до пересечения улиц Лызина и Красноярской будет ограничено движение транспортных средств, - уточнили в администрации Иркутска.

Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать маршрут с учетом изменений в движении.

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