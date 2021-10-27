Движение транспорта по переулку Лагерный в Иркутске будет ограничено два месяца Фото: Олег Укладов

Внимание, автомобилисты Иркутска! Ожидается временное перекрытие участков дорог в Куйбышевском районе города. Так с 1 ноября частично будет перекрыто движение для транспорта по переулку Лагерный. Там пройдут строительно-монтажные работы, которые окончатся только к концу 2021 года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- С 9.00 1 ноября до 20.00 30 декабря будет ограничено движение транспортных средств по переулку Лагерному на участке от пересечения с улицей Красноярской до здания № 3, -рассказали в пресс-службе городской администрации.

Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать маршрут с учетм изменения движения.

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